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Общество

Когда экстремальный вид спорта зародился в Пскове, сказал эксперт

Что такое экстремальный спорт и когда он зародился в Пскове, рассказал велоэкстремал с 20-летним стажем Алексей Захаренков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По его словам, к экстремальным видам спорта относится всё, что связано с выполнением трюков на скейтах, самокатах или горных велосипедах. 

«Начиная с 2003 года, это увлечение оказалось у всех на виду. Когда у нас построили памятник княгине Ольге, возле него собиралось очень много молодежи на BMX и MTB-велосипедах, чтобы кататься и делать какие-то трюки, потому что городской ландшафт - перила, ступени, фигуры - это то, что подходит для выполнения трюков», — заметил велоэкстремал. 

Он подчеркнул, что самокатный спорт и скейтбординг появились относительно недавно по сравнению с BXM. «С появлением небольшой крытой коммерческой площадки в Пскове огромное количество школьников увлеклось самокатами. У них там была небольшая тренерская школа, которая сформировала огромное количество увлеченных самокатом. Их наверное сейчас подавляющее большинство, если говорить по посетителям парка на Никольской», — отметил Алексей Захаренков.

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Когда экстремальный вид спорта зародился в Пскове, сказал эксперт

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