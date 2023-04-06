Великолучан отобрали на соревнования СЗФО по ликвидации ДТП
Команда пятой пожарно-спасательной части Великих Лук отобралась на соревнования СЗФО по ликвидации ДТП. Об этом сообщается в группе «Пожарный Великих Лук» в соцсети «ВКонтакте».
Областные соревнования по ликивидации ДТП проходили в Пскове.
По результатам соревнований первое место заняла команда пятой ПСЧ, в составе которой находятся Александр Брылёв (представитель), Василий Химица (капитан), Александр Кутузов, Сергей Белый и Дмитрий Белоусов.
Также третье место заняла шестая команда ПСЧ Великих Лук.
Комментарии: 0 Обсудить >>>