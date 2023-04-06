Великолучан отобрали на соревнования СЗФО по ликвидации ДТП

17:02, 06 апреля 2023, ПАИ

Команда пятой пожарно-спасательной части Великих Лук отобралась на соревнования СЗФО по ликвидации ДТП. Об этом сообщается в группе «Пожарный Великих Лук» в соцсети «ВКонтакте».

Областные соревнования по ликивидации ДТП проходили в Пскове.

По результатам соревнований первое место заняла команда пятой ПСЧ, в составе которой находятся Александр Брылёв (представитель), Василий Химица (капитан), Александр Кутузов, Сергей Белый и Дмитрий Белоусов.

Также третье место заняла шестая команда ПСЧ Великих Лук.