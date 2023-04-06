Псковичам рассказали о процедуре очистки водонагревателей в котельной

17:49, 06 апреля 2023, ПАИ

О химической очистке одного из водонагревателей в котельной на улице Чехова рассказали псковичам в группе МП г. Пскова «Псковские тепловые сети» в соцсети «ВКонтакте». Котельная получает воду из поверхностного водозабора - реки Великой. Кроме того, там находится центральный тепловой пункт, который готовит горячую воду на весь микрорайон.

Визуально и внутри оба водонагревателя находятся в отличном состоянии, при этом каждому из них по 17 лет. Сохранность данных объектов — это заслуга подземного водозабора «Чистой воды» и участка № 3, который регулярно занимается химической промывкой своего оборудования.

На данном ЦТП есть самодельный химический насос и резервуар для кислоты, которых достаточно для промывки данного водонагревателя. Пока один водонагреватель остаётся в работе, второй промывается.

При этом пластины водонагревателей на тех ЦТП, в которых имеется «Чистая вода», демонтируются и отправляются в огромный чан с кислотой на несколько суток. Там они отмачиваются и промываются, каждый из циклов разбора убивает уплотнительные резинки и сами пластины, которые выходят из строя и требуют замены. Один комплект таких уплотнителей стоит около 150 тысяч рублей.



Для корректной работы водонагревателей, в которых не используется водоподготовка, а теплоноситель нагревает сырую воду, идеально подходит вода из поверхностного водозабора (так как жёсткость в ней превышает щёлочность), сразу по целому ряду причин: не выходит из строя водонагревательное оборудование и сети не забиваются отложениями.

«Возможно, что недоверие к «Чистой воде» — это следствие ограниченности в информации, возможно, все наши сомнения будут развеяны после запуска системы очистки, которая должна состояться уже в этом году. Но есть одно но, которое не даёт нам спокойно ждать: это финальные показатели, о которых мы ничего не знаем, хоть наше предприятие является самой заинтересованной стороной. Самой большой загадкой остаётся соотношение жёсткости к щёлочности в очищенной воде, так как исходная вода не совсем стандартна. Гипотетически может получиться и так, что вымывание ещё большего количество железа ещё больше усугубит ситуацию, тогда нас ждёт выпадение осадка даже в холодной воде», - резюмировали в сообщении.