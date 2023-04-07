Псковские экспортеры нашли поддержку у федеральных экспертов

09:23, 07 апреля 2023, ПАИ

Псковская область в прошлом году увеличила количество стран - партнеров по экспорту. Несмотря на введенные ограничения, количество торговых партнеров региона приросло еще девятью внешними рынками. Крупнейшие - Беларусь, Аргентина, Китай. Поговорить о внешней торговле, об экспорте и импорте, а также тех направлениях поддержки, которые есть, в Центр «Мой бизнес» с псковскими экспортерами пришли федеральные эксперты.

Навстречу экспортерам

«Каждую меру можно обсуждать долго, разговаривать про механику, рассказывать, каким образом и где можно получить различные услуги, я же просто хочу осветить в целом те направления поддержки, которые есть на федеральном уровне», - сказал, обращаясь к собравшимся экспортерам, директор Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Роман Чекушов и добавил, что куда важнее наладить контакт, познакомиться и договориться о дальнейшем взаимодействии, чтобы уже конкретно подавать документы для получения нужной услуги.

Свою презентацию он начал с экспорта и вопросов льготного кредитования. Одна из основных программ, по его словам, это программа кредитования коммерческих банков. Она работает с 2019 года и предполагает льготированные ставки по разным кредитам. В прошлом году были изменены форматы субсидирования.

«Мы договорились, что до 50 % ключевой ставки ЦБ субсидируем по инвестиционным кредитам и до 90 % ключевой ставки ЦБ - по иному финансированию», - рассказал эксперт, пояснив, что программа продлена до 2026 года.

Еще два вида льготного кредитования - через ВЭБ.РФ и АО Росэксимбанк. И если ВЭБ.РФ сосредоточен на проектах общегосударственного значения, то Росэксимбанк кредитует разные виды проектов, которые связаны с экспортом. Самая же популярная мера поддержки - это субсидия на транспортировку. До 80 % субсидируется от понесенных затрат по логистике. При этом требования здесь тоже изменились. Раньше компании должны были проходить отбор, теперь достаточно осуществить экспортную поставку, понести расходы на транспортировку и подать документы, чтобы компенсировать затраты. При этом одна компания может получить не более 500 млн рублей.

«Отбор уже идет, мера поддержки пользуется огромной популярностью, поэтому у кого есть такие затраты, подавайте документы», - пригасил он экспортеров. Среди прочих мер - субсидия на НИОКР и омологацию, сертификацию продукции, обратный ее выкуп и послепродажное обслуживание, регистрацию объектов интеллектуальной собственности, продвижение продукции и услуг на внешние рынки, участие в международных выставках, а также скидки на тарифы на почтовые отправления.

В последнем случае речь идет о мере, которая поддерживает реализацию продукции в онлайн-магазинах, на маркетплейсах и иных электронных площадках. Особое внимание собравшихся Роман Чекушов обратил на торговые представительства, призвав использовать их ресурсы. Сейчас в России 55 представительств, и процедура открытия их продолжается. Только в прошлом году было открыто четыре: в Мексике, Филиппинах, Мьянме и Эфиопии. Они занимаются GP-сопровождением российских экспортеров, информационно-аналитической и проектной деятельностью.

Меры без ограничений

«Мы не ограничиваем ту поддержку, которую мы вам готовы оказывать только теми инструментами, которые я назвал, - отметил он. - Это может быть и любая аналитическая поддержка, и вопросы, связанные с таможенным оформлением, с логистикой, с расчетами и многое другое». Остановился Роман Чекушов и на механизмах поддержки импорта.

По его словам, сюда можно включить три блока мер: финансовый, нефинансовый и информационно-консультационный. «Мы их создали в прошлом году, хотя до этого никогда не занимались поддержкой импорта. А теперь жизнь заставляет нас оказывать и эту поддержку, ведь без этого вы не сможете производить вашу продукцию», - сказал он.

Говоря о механизмах льготного кредитования, он отметил, что программа довольно проста. Достаточно заключить импортный контракт или иметь намерения его заключить, после чего надо прийти в банк с документами, и он сразу же предоставит компании льготную ставку, которая составляет не более 5,25 %. Более 1 500 кодов ТН ВЭД было заключено, и это не только промышленная продукция, говорит Роман Чекушов, но и радиоэлектронная, металлургическая, химическая и другая. «Считаю, что надо пользоваться и той поддержкой, что оказывает регион, и той, что дает федеральный центр, - посоветовал эксперт. - Это не сложно, не заоблачная задача. Мы всё стараемся подгрузить в одно окно, чтобы можно было подать из дома документы на получение субсидии».

В борьбе за новый рынок

О поддержке участников ВЭД в условиях санкционного давления рассказал руководитель Центра внешней торговли Минпромторга России Константин Ким. По его словам, у Центра две задачи: оказание практической (поиск партнеров, проведение платежей) и аналитической помощи (анализ зарубежных рынков, товарных потоков, консультирование по импортным и экспортным процедурам).

С момента создания Центра в 2014 году помощь получили более 1 000 предприятий. Прошлой весной была запущена работа Ситуационного центра. Основная часть запросов, которые туда поступали, была связана с логистикой, импортом продукции и платежами. «Доля неплатежей растет, - рассказал Константин Ким. - Если еще год назад логистические проблемы были в 50% случаев, импорт и поиск партнеров — в 40%, то финансы — в 5-10%. Сейчас же доля последних выросла до 30 %».

За прошлый год в Центр поступило 530 обращений, в этом году их пока 170. «Сложность заключается в том, что какие-то потоковые вещи на экспорт пошли, а уникальное оборудование или продукция — нет. И здесь приходится работать с брендированием, большое внимание этому сейчас уделяем». Кроме того, Центр проводит анализ текущих проблем, с которыми сталкиваются компании.

Одно из последних исследований показало, что более 50 % компаний не могут закупать на рынке Европы и США средства производства (промежуточные товары, потребительские товары) и оборудование. Поэтому все чаще они переходят на работу с Китаем и Индией. В логистике 100 % компаний столкнулись с ростом тарифов. Что же касается платежей, то все партнеры по всему миру стали просить предоплату, доля таких контрактов выросла до 75 %.

Услуги под компанию

Директор по развитию нефинансовых продуктов АО «Российский экспортный центр» Артур Завьялов рассказал о Центре. По его словам, РЭЦ – институт развития, государственный институт поддержки экспорта, созданный при поддержке правительства Российской Федерации. Центр оказывает российским экспортерам финансовую и нефинансовую поддержку в режиме «единого окна» - здесь предприниматели могут получить полный спектр услуг от проведения первичных консультаций до помощи в оформлении экспортных сделок.

«Я призываю всех регистрироваться на платформе «Мой экспорт», потому что сейчас мы создаем единую инфраструктуру экспортера, добавляя дополнительные услуги, - рассказал он. - Уже можно производить оплату определенных платежей, мы запустили сервис по выдаче сертификатов происхождения». В помощь начинающим компания на платформе запущен сервис «Экспортный акселератор». «Это некий маршрутизатор Российского экспортного центра, который разработан для предоставления клиенту в зависимости от его экспортной зрелости или экспортного потенциала, персонального набора мер поддержки. Без использования подобного сервиса компаниям очень сложно разобраться в том, какой именно продукт им нужен», - рассказал он.

В 2022 году Российский экспортный центр оказал поддержку 187 экспортерам Псковской области, оказав более 370 услуг. Общий объем поддержанного Группой РЭЦ экспорта в регионе составил $66,1 млн. Меры поддержки Минпромторга РФ, Российского экспортного центра и Центра поддержки Псковской области доступны не только крупным компаниям, но и субъектам малого и среднего предпринимательства. При этом помощь экспортерам в большинстве случаев оказывается бесплатно.

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