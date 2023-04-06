Диверсионная группа ВСУ пыталась проникнуть в Брянской область

18:37, 06 апреля 2023, ПАИ

Российские военные и пограничники утром в четверг пресекли попытку диверсионной группы вооруженных сил Украины (ВСУ) проникнуть на территорию Брянской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Об этом сообщает Интерфакс.

«Сегодня около 8:30 утра подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа совместно с пограничным нарядом пограничного управления ФСБ России по Брянской области пресечена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы ВСУ численностью более 15 боевиков на территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Случаевск Брянской области», - сказал Конашенков на брифинге в четверг.

По его словам, в ходе боестолкновения по украинским военным был нанесен удар артиллерией ЗВО."Диверсионная группа была рассеяна и, понеся потери, отошла на территорию Украины. Потерь среди российских военнослужащих нет», - сказал Конашенков.