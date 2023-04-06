Учёные зафиксировали сильную вспышку на Солнце 6 апреля

18:58, 06 апреля 2023, ПАИ

Сильную вспышку на Солнце зафиксировали учёные 6 апреля. Она уже привела к нарушениям коротковолновой радиосвязи, сообщает гелиофизическая служба Института прикладной геофизики.

Вспышку класса M3.0 специалисты зарегистрировали 6 апреля в 08:53 мск, она продолжалась 28 минут.

В ИПГ отмечают, что 7 апреля на Солнце возможны вспышки высшего и самого опасного класса Х.