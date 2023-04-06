Учёные зафиксировали сильную вспышку на Солнце 6 апреля
Сильную вспышку на Солнце зафиксировали учёные 6 апреля. Она уже привела к нарушениям коротковолновой радиосвязи, сообщает гелиофизическая служба Института прикладной геофизики.
Вспышку класса M3.0 специалисты зарегистрировали 6 апреля в 08:53 мск, она продолжалась 28 минут.
В ИПГ отмечают, что 7 апреля на Солнце возможны вспышки высшего и самого опасного класса Х.
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06 апреля 2023
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