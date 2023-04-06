Почти 70% россиян знают о деменции, сообщают эксперты
Опрос ВЦИОМ показал, что почти 70 % опрошенных россиян знают о деменции. Опрос проведён в рамках исследования для благотворительного фонда «Память поколений», сообщает ТАСС.
Согласно результатам опроса, о заболевании с разной степенью осведомлённости знают 68 % россиян:
◾ хорошо знают — 34 %;
◾ что-то слышали — 34 %;
◾ знакомо лишь слово — 8 %;
◾ впервые услышали о деменции в ходе опроса — 24 %.
Среди признаков, по которым можно заподозрить деменцию, осведомлённые о заболевании респонденты чаще всего называли когнитивные расстройства, нарушение или потерю памяти, а также забывчивость.
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