Почти 70% россиян знают о деменции, сообщают эксперты

20:16, 06 апреля 2023, ПАИ

Опрос ВЦИОМ показал, что почти 70 % опрошенных россиян знают о деменции. Опрос проведён в рамках исследования для благотворительного фонда «Память поколений», сообщает ТАСС.

Согласно результатам опроса, о заболевании с разной степенью осведомлённости знают 68 % россиян:

◾ хорошо знают — 34 %;

◾ что-то слышали — 34 %;

◾ знакомо лишь слово — 8 %;

◾ впервые услышали о деменции в ходе опроса — 24 %.

Среди признаков, по которым можно заподозрить деменцию, осведомлённые о заболевании респонденты чаще всего называли когнитивные расстройства, нарушение или потерю памяти, а также забывчивость.