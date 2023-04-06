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Общество

Средства на экспериментальную переработку борщевика готовы выделить в Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о готовности выделить средства на переработку борщевика Сосновского, сообщает «Интерфакс». 

По словам губернатора, выделить средства можно единоразово, далее проект переработки должен выйти на самоокупаемость. 

На данный момент учёные насчитали свыше 20 промышленных применений борщевика, сообщил заместитель директора по науке ООО «Лайфтех» Павел Козбан. В том числе из борщевика Сосновского можно производить бумагу и графеновую пластину.

«Химический состав борщевика Сосновского — вся группа витаминов группы В, микроэлементы, витамин А, аминокислоты. Сегодня у нас банкротятся комбикормовые заводы, потому что у нас нет аминокислот, чтобы производить корма, а в борщевике их примерно 1 %», — отметил Павел Козбан. 

Отметим, что псковичам грозят штрафы до 100 тысяч рублей за зарастание земель борщевиком. 

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