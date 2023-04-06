Вейпы попали под ограничение продажи и рекламы по аналогии с табаком

21:06, 06 апреля 2023, ПАИ

Действующие ограничения продажи и рекламы табачной продукции предлагается распространить в том числе на устройства потребления никотинсодержащей продукции. Это следует из законопроекта, разработанного депутатами Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Изменения вносятся в том числе в закон «О рекламе», в статью об общих требованиях к рекламе. Так, помимо демонстрации процессов курения табака или потребления никотинсодержащей продукции, недопустимой будет считаться реклама с демонстрацией использования устройств для потребления никотинсодержащей продукции.

Кроме этого, предлагается уточнить места для продажи таких устройств.