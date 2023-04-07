Что можно и чего нельзя делать на Благовещение Пресвятой Богородицы

07:01, 07 апреля 2023, ПАИ

Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают православные верующие. Праздник установлен в память о дне, когда архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о предстоящем рождении Сына Божия.

Праздник выпадает на Великий пост или на Светлую седмицу. Поэтому продолжительность празднования бывает разной — от одного до трех дней. Если же Благовещение совпадает с Пасхой, то православные отмечают двойной праздник, который называется Кириопасхой. Правда, случается такое редко: последняя Кириопасха была в 1991 году, а следующая будет только в 2075-м.

На Благовещение всегда ослаблялся пост, даже если оно выпадало на Страстную пятницу. Специально для этого дня готовили кулебяку — особый пирог с рыбой или капустой. В этот день праздновали третью встречу весны (первая приходится на Сретение, вторая — на Сороки).

На Руси считалось большим грехом браться в этот день за любое, даже самое малое дело. Более того, считалось, что даже неразумные твари чествуют великий праздник. Люди так и говорили: «В этот день девки кос не плетут, птицы гнезда не вьют». В некоторых местностях даже верили, что если птица проспит Благовещенскую утреню и завьёт в этот день гнездо, то в наказание она несколько дней не сможет летать. Впрочем, сам праздник считался птичьим. В этот день было принято выкупать у ловцов пташек и выпускать их на волю. Говорили, что птица станет ходатайствовать перед Богом за того, кто её освободил.

По народному верованию, в день Благовещения сам Бог благословляет землю и всё, что на ней растёт. В связи с этим появилась традиция освящать накануне праздника или в сам праздник семена, предназначенные для посева. Сеять их нужно было обязательно вовремя. «Кто рано сеет — семян не теряет», — говорили в народе.

Особая примета существовала для капусты. Крестьянин брал первый кочан, сорванный осенью с грядки (его специально хранили для этого), относил в подвал и оставлял на ночь. На следующий день его осматривали; счастливцы находили в таком кочане семена, которым не страшен никакой мороз — как и капусте, родившейся от них.

Также под Благовещение ночью сжигали свои соломенные постели, скакали через огонь и окуривали платья. Все это делалось, чтобы истребить болезни и уберечь себя от колдовства.

Наблюдали за погодой. Говорили: если на Благовещение дождь — родится рожь, а если гроза — будет урожай орехов.

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