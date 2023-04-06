Самую древнюю галактику обнаружил телескоп имени Уэбба

23:12, 06 апреля 2023, ПАИ

Миссия космического телескопа имени Джеймса Уэбба обнаружила четыре галактики, которые оказались древнейшими за всю историю наблюдений, сообщает «Российская газета».

Одна из них образовалась всего через 320 миллионов лет после Большого взрыва, когда Вселенная находилась ещё в зачаточном состоянии.

Шарло отмечает, что все четыре галактики имеют очень малую массу, примерно 100 миллионов солнечных масс. Для сравнения: масса нашей галактики Млечный Путь, по некоторым оценкам, достигает 1,5 триллиона солнечных масс. Также, по словам Стефана Шарло, исследователя из Парижского астрофизического института, вновь открытые галактики «очень активны в звездообразовании пропорционально их массе».