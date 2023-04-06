Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Самую древнюю галактику обнаружил телескоп имени Уэбба

Миссия космического телескопа имени Джеймса Уэбба обнаружила четыре галактики, которые оказались древнейшими за всю историю наблюдений, сообщает «Российская газета».

Одна из них образовалась всего через 320 миллионов лет после Большого взрыва, когда Вселенная находилась ещё в зачаточном состоянии.

Шарло отмечает, что все четыре галактики имеют очень малую массу, примерно 100 миллионов солнечных масс. Для сравнения: масса нашей галактики Млечный Путь, по некоторым оценкам, достигает 1,5 триллиона солнечных масс. Также, по словам Стефана Шарло, исследователя из Парижского астрофизического института, вновь открытые галактики «очень активны в звездообразовании пропорционально их массе».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 апреля 2023

В Псковской области простились с тремя военными, погибшими в спецоперации
06 апреля 2023

Самую древнюю галактику обнаружил телескоп имени Уэбба
06 апреля 2023

Фигуристка прилетела в Псков из Испании для участия в ледовом шоу
06 апреля 2023

Разработан логотип к празднованию 700-летия первого упоминания Гдова

06 апреля 2023

В Пскове появится «Аллея правителей России» авторства Зураба Церетели

06 апреля 2023

Владимир Мединский посетил Псково-Печерский монастырь
06 апреля 2023

ВИДЕО Синхронное катание на льду в Пскове

06 апреля 2023

Средства на экспериментальную переработку борщевика готовы выделить в Ленобласти


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...