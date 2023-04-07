В Псковской области простились с тремя военными, погибшими в спецоперации

23:27, 06 апреля 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в Telegram о гибели в спецоперации на Украине ещё трёх бойцов.

«Простились с нашими героями, погибшими в ходе специальной военной операции:

с сержантом Антоном Силиным;

с младшим сержантом Алексеем Орловым;

с гвардии рядовым Кириллом Лёшиным.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Семьям окажем всю необходимую помощь», — написал глава региона.

