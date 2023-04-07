В Псковской области простились с тремя военными, погибшими в спецоперации
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в Telegram о гибели в спецоперации на Украине ещё трёх бойцов.
«Простились с нашими героями, погибшими в ходе специальной военной операции:
- с сержантом Антоном Силиным;
- с младшим сержантом Алексеем Орловым;
- с гвардии рядовым Кириллом Лёшиным.
Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Семьям окажем всю необходимую помощь», — написал глава региона.
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