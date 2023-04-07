Награды получили сотрудники УМВД России по Псковской области

23:43, 06 апреля 2023, ПАИ

Сегодня в областном управлении состоялась церемония награждения группы сотрудников, приуроченная к 60-летию со дня образования органов предварительного следствия в системе МВД России, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

За высокие показатели в служебной деятельности, образцовое выполнение служебного долга приказами министра внутренних дел Российской Федерации медалью МВД России «За доблесть в службе» награждены подполковник юстиции Павел Кубчак, заместитель начальника отдела – начальник следственного отделения ОМВД России по Гдовскому району и подполковник юстиции Юрий Сафронов, начальник отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД.

Почётной грамоты МВД России удостоена подполковник юстиции Марина Алексеева, заместитель начальника следственного отдела МО МВД России «Дедовичский». Благодарность министра внутренних дел Российской Федерации объявлена майору юстиции Екатерине Леушиной, заместителю начальника следственного отдела ОМВД России по Псковскому району.

Благодарность заместителя министра внутренних дел Российской Федерации объявлена также подполковнику юстиции Марии Владимировой, старшему следователю по особо важным делам следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД России по Псковской области, майору юстиции Елене Саянской, старшему следователю Следственного управления УМВД России по Псковской области.

Ценным подарком награждены подполковник юстиции Артур Геворкян, заместитель начальника следственного управления – начальник следственной части по расследованию организованной преступной деятельности (на правах управления) Следственного управления УМВД России по Псковской области, подполковник юстиции Сергей Степанов, старший следователь отдела по расследованию преступлений в сфере экономики Следственного управления УМВД России по городу Пскову.

За активное участие в ветеранском движении, героико-патриотическом воспитании граждан и личного состава органов внутренних дел, за оказание помощи в выполнении возложенных на МВД России задач почётной грамотой УМВД России по Псковской области награждён подполковник юстиции в отставке Сергей Голубев, председатель совета ветеранов Следственного управления УМВД России по Псковской области.

Благодарственное письмо правительства Псковской области заместитель руководителя аппарата правительства Псковской области Дмитрий Иванов вручил старшему лейтенанту юстиции Анне Яковлевой, старшему следователю следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД. Ценным подарком поощрена подполковник юстиции Светлана Антипова, заместитель начальника организационно-зонального отдела Следственного управления УМВД.