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Общество

Нарушения выявлены в 133 материалах «Википедии»

Роскомнадзор направил почти 200 уведомлений по 133 материалам, содержащим запрещенную в РФ информацию, владельцам интернет-энциклопедии «Википедия», пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Всего на данный момент «Википедия» не удалила 133 противоправных материала, по которым Роскомнадзор направил около 200 уведомлений с требованиями об удалении запрещенной информации», — сказали в надзором органе.

«Википедия» принадлежит Wikimedia Foundation, Inc, которые, по оценкам Роскомнадзора, не только занимают ярко выраженную антироссийскую позицию, но и игнорируют требования законодательства РФ. В ведомстве напомнили, что суд уже назначил штрафы почти на 10 млн рублей, 800 тыс. из которых — по итогам заседания 6 апреля.

В Таганском районном суде подтвердили, что новые заседания назначены на 13, 18 и 20 апреля. По-прежнему не удалены фейки о ходе специальной военной операции, дискредитирующие ВС РФ статьи, материалы о способах употребления наркотиков, оправдании экстремизма и терроризма и суицидальный контент.

Согласно ст. 15.1 действующего закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», после уведомления о включении доменного имени или страницы сайта в реестр запрещенной в РФ информации его владелец обязан удалить страницу, содержащую подобные сведения. В случае отказа или бездействия доступ к такому сайту ограничивается. При этом, согласно КоАП РФ, за нарушение порядка ограничения или удаления доступа к запрещенной в России информации штраф может достигать 8 млн рублей. 

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