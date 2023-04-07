Бесплатное медобследование могут пройти псковичи в ТЦ «Империал»
Бесплатное медобследование могут пройти псковичи в ТЦ «Империал» во Всемирный день здоровья 7 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Псковской городской поликлинике.
Обследование включает опрос-анкетирование с целью выявления хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска здоровья. Кроме того, пришедшим измерят артериальное и внутриглазное давление, проверят степень насыщения крови кислородом.
Обследования проводятся в пункте вакцинации на втором этаже торгового центра с 10:00 до 16:00.
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