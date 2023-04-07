Михаил Ведерников прорекламировал Псковский музей
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале прорекламировал Псковский музей.
Глава региона не только поздравил с Благовещением Пресвятой Богородицы всех православных христиан, но и напомнил, что специально к этому дню Псковский музей-заповедник подготовил новую культурно-образовательную программу «Благая весть весны».
Она пройдет сегодня в 19:00 в Картинной галерее музея-заповедника. Участники программы увидят, как Благовещение изображали иконописцы и художники, познакомятся с художником-реставратором Михаилом Владыкиным и смогут осмотреть всю экспозицию Картинной галереи.
Билеты можно приобрести по ссылке.
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