Михаил Ведерников прорекламировал Псковский музей

09:26, 07 апреля 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале прорекламировал Псковский музей.

Глава региона не только поздравил с Благовещением Пресвятой Богородицы всех православных христиан, но и напомнил, что специально к этому дню Псковский музей-заповедник подготовил новую культурно-образовательную программу «Благая весть весны».

Она пройдет сегодня в 19:00 в Картинной галерее музея-заповедника. Участники программы увидят, как Благовещение изображали иконописцы и художники, познакомятся с художником-реставратором Михаилом Владыкиным и смогут осмотреть всю экспозицию Картинной галереи.

Билеты можно приобрести по ссылке.