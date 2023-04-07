Весенние образования. Главные события месяца глазами экспертов. Март 2023 года

11:20, 07 апреля 2023, ПАИ

Март 2023 не баловал нас сногсшибательными событиями и явлениями в общественно-политической плоскости. Однако это не помешало губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову оставаться ведущим ньюсмейкером региона. Неожиданно по итогам первого весеннего месяца наши эксперты вывели в топ события, связанные с образовательной сферой. И конечно, влияние на формирование топ-10 главных событий месяца оказала сезонность: весна как-никак со всеми вытекающими в прямом смысле отсюда последствиями.

ТОП-5

5 место. Михаил Ведерников посетил Чечню, где почтил память героев 6-й роты.

Памятную и трагичную для региона и для всей России дату — годовщину подвига воинов-десантников 6-й роты глава региона Михаил Ведерников встретил, находясь в командировке в Чечне. Надо ли говорить, что он возложил цветы к памятному мемориалу 6-й роте.

Визит в Чечню в очередной раз стал демонстрацией нынешнего единства многонационального народа России и одинакового понимания, что в Пскове, что в Чечне, относительно недавней истории и ее событий.

«Сейчас и у чеченцев, и у псковичей, да у всех, кто живет в России, общий враг. Так что поездка Михаила Ведерникова в Грозный стала знаковой в том числе и с точки зрения обмена наработками в сфере околовоенной и военной подготовки», - отметил один из экспертов Псковского агентства информации, принявший участие в составлении рейтинга событий.

4 место. Встречи губернатора Михаила Ведерникова в Москве с руководством ряда министерств

Внимание экспертов ПАИ привлекли встречи главы региона в Москве. Напомним, Ведерников встречался с главой МЧС России Александром Куренковым, замглавы Минприроды Дмитрием Тененькиным, а также помощником президента России Максимом Орешкиным.

Поддержание рабочих отношений между правительством Псковской области и федеральными органами власти по-прежнему остается в центре внимания губернатора. В условиях высокой волатильности экономических процессов такие прямые рабочие контакты для региона являются крайне важными как с точки зрения подтверждения участия в федеральных программах и текущих финансовых транфсеров, так и для привлечения дополнительного финансирования и участия в новых механизмах, способствующих исполнению тактических и стратегических задач властей Псковской области.

3 место. Российско-белорусский форум «Индустрия медиа» прошел в ПсковГУ

Псков вновь стал локацией для проведения статусного мероприятия международного уровня. Псковский госуниверситет при поддержке Министерства науки и высшего образования России, правительства региона принял в своих стенах экспертное сообщество, отвечающее за развитие коммуникаций между высшей школой, обществом и властью, из вузов России и Респуюлики Беларусь.

Всегда полезно выбраться из «ракушки» собственного опыта и посмотреть на практики других регионов и государств, отметили эксперты ПАИ.

Кстати, напомним, что потенциальным выхлопом форума «Индустрия медиа» станет создание российско-белорусского медиабюро. Как заявила ректор ПсковГУ Наталья Ильина в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь», бюро будет агрегировать все новости в рамках образования, науки, молодежной политики вузов России и Белоруссии. Получится или нет - посмотрим.

2 место. Всероссийский этап школьной олимпиады по истории прошел в Пскове

Еще одним федеральным образовательным мероприятием стало проведение национального этапа школьной олимпиады по истории. Напомним, о том, что олимпиада пройдет в Пскове, министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал ведущему авторской программы «Тема недели» Александру Машкарину в ноябре прошлого года, когда побывал в регионе на Всероссийском форуме учителей музыки.

Национальный этап школьной олимпиады в Пскове прошел впервые. Позитивный опыт проведения масштабных образовательных мероприятий в Псковской области позволяет оптимистично смотреть на дальнейшие перспективы. Ректор ПсковГУ Наталья Ильина рассказала, что при поддержке губернатора Михаила Ведерникова будет реализовываться задача «привоза» в Псков раз в год федеральных этапов школьных олимпиад. В 2024 году таковой, не исключено, станет олимпиада по математике.

1 место. Подтопление в ряде муниципалитетов Псковской области

Не имеет смысла описывать все мартовские перипетии природных катаклизмов в регионе. Скажем только, что Псковская область попала «под раздачу» непогоды. Чуть ли не одновременно муниципалитеты топило половодье и засыпало снегом. В итоге — десятки подтопленных подворий и домов, оборванные провода. Сейчас уже, кажется, основные последствия удалось устранить.

Михаил Ведерников в работу по устранению последствий включился сразу, находясь в «нервном узле» координации всех задействованных служб. Раскачки тут не было никакой.

Обращает на себя внимание оперативная реакция региональных и муниципальных властей. Реакция, правда, разная. Нет, никто не самоустранился. Но, например, глава Новоржевского района Софья Пугачева вроде бы и пыталась разрулить последствия половодья, но при этом успевала позировать фотографу. Результатом стали черно-белые нуар-фото: г-жа Пугачева в резиновых сапожках рассекает водную гладь. Красиво? Красиво, не спорим. Но красота - это не про эффективность работы главы муниципалитета.

Весна, конечно, наделала дел. Взять те же размытые водными потоками дороги, которые теперь придется оперативно восстанавливать. А кое-где делать и работу над ошибками, допущенными при предыдущих ремонтах. Как, например, на одной из трасс в Дедовичском районе, где муниципальные власти еще несколько лет назад указывали, что надо делать насыпь под дорожное полотно, а то при сильном половодье размоет. Прогноз сбылся.

ТОП-10