Псковские аграрии засеют более 210 тысяч гектаров

11:07, 07 апреля 2023, ПАИ

Аграрии Псковской области готовятся к весенне-полевым работам. Сейчас они активно удобряют пахотные земли. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Посевная кампания в регионе может стартовать уже в ближайшую декаду, если позволят погодные условия», — отметил председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов.

Яровой сев в текущем году по всем категориям хозяйств составит почти 50 тысяч га. Из них яровые зерновые и зернобобовые культуры займут 18 тыс. га, рапс — 5,6 тыс. га, картофель — 7,4 тыс. га. Овощей открытого грунта планируется высадить на площади около 2 тыс. га.

Планируется, что по итогом весенней кампании площадь засеянных земель по всем категориям хозяйств составит более 210 тысяч га, из которых более половины — кормовые культуры.

Специалисты регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору также проанализировали состояние озимых культур. Зерновые получили оценку «хорошо», озимый рапс — «удовлетворительно». Напомним, под урожай 2023 года посеяно 32 тысячи га озимых зерновых культур и более 12 тысяч га озимого рапса. Посев произведен сортовыми и кондиционными семенами.