Концерт-лекция «Звучание старины» состоится во Дворе Постникова в Пскове

11:09, 07 апреля 2023, ПАИ

15 апреля в 15:00 во Дворе Постникова состоится концерт-лекция Антония Скальдова «Звучание старины». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Участники в интерактивной форме познакомятся с историей и музыкальной культурой Древней Руси, а также увидят уникальный сюжет фрески Успенской церкви в Мелетово, посвященный Анту-скомороху.

Купить билет можно здесь. Запись и справки по телефону +78112292259.