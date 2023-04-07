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Культура

Концерт-лекция «Звучание старины» состоится во Дворе Постникова в Пскове

15 апреля в 15:00 во Дворе Постникова состоится концерт-лекция Антония Скальдова «Звучание старины». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Участники в интерактивной форме познакомятся с историей и музыкальной культурой Древней Руси, а также увидят уникальный сюжет фрески Успенской церкви в Мелетово, посвященный Анту-скомороху.

Купить билет можно здесь. Запись и справки по телефону +78112292259.

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