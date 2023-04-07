Более трети посевов рапса погибло из-за паводков в Псковской области

21:46, 07 апреля 2023, ПАИ

Более трети посевов рапса в районах региона погибло из-за паводков в Псковской области. Об этом рассказал председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Мы неплохо перезимовали в целом. У нас опасения вызывает только озимый рапс: есть серьёзная гибель — больше 30 % [посевов]», — отметил Николай Романов. Он также назвал районы, где посевы озимого рапса пострадали больше всего, — Островский, Пыталовский, Палкинский, Себежский.

По словам Романова, окончательные данные о перезимовке культур будут известны позднее, через 10–15 дней после вегетации растений. Также он добавил, что в настоящее время сельхозтоваропроизводители приступили к подкормке озимых культур, а сев яровых культур планируют начать с 24 апреля.

«В целом весенний сев планируется провести в оптимальные агротехнические сроки», — подытожил Николай Романов.