48% жителей Пскова высказались за ограничения для владельцев самокатов

11:27, 07 апреля 2023, ПАИ

48% жителей Пскова считают, что необходимо ввести законодательные ограничения для вождения самокатов. Против этого dscnegf.n только 14%, сообщается в опросе сервиса SuperJob.

За регулирование движения самокатов и электросамокатов чаще выступают женщины (56% против 42% среди мужчин). Респонденты в возрасте от 35 до 44 лет поддерживают ограничения чаще более молодых и более зрелых россиян.

Контекстный анализ комментариев показывает, что особенно необходимы скоростные ограничения. Также стоит запретить движение по пешеходных зонам и тротуарам, установить возрастной ценз 18+, внедрить систему обучения управлению самокатом и соответствующие удостоверения.