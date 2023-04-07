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Общество

Межрегиональный слёт молодых реставраторов пройдёт в Пскове

С 18 по 25 апреля в Пскове пройдет семинар для реставраторов «Камень, дерево, металл — как сохранить?» и выездная школа реставрации для студентов - художников и архитекторов вузов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Студенты пройдут обучение на объекте культурного наследия федерального значения, особо ценном памятнике истории и культуры народов Российской Федерации, компоненте серийного объекта всемирного наследия из Списка ЮНЕСКО — Церковь Георгия со Взвоза 1494 года постройки.

Мероприятия пройдут в рамках межрегионального слета молодых реставраторов «Наследники мастеров».

Организаторы семинара и выездной школы — комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области совместно с Союзом реставраторов России и ФАУ «РосКапСтрой».

Слет проводится для популяризации и привлечения внимания общественности к объектам культурного наследия Псковской области, обмена опытом в вопросах сохранения памятников. Регистрация ведется на официальном сайте Союза реставраторов России.

Специалисты в сфере сохранения культурного наследия расскажут об инструментах, применяемых во время практической работы на объекте. В их число входят порядок проведения натурных исследований, выполнение фотофиксации, составление программы исследований и программы реставрационных работ, составление акта осмотра технического состояния, подготовка схем-картограмм разрушений живописи, разработка проектных предложений по реставрации и приспособлению и многими другими видами работы.

По итогам мероприятия молодые специалисты представят проектные предложения по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия и презентацию выполненных работ.

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