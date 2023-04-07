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Общество

В Псковской области готовятся к старту дорожного сезона в конце апреля

В Псковской области старт дорожной кампании запланирован с наступлением благоприятной погоды в конце апреля. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Заготовка материально-технической базы для проведения работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» началась еще зимой, сейчас продолжается закупка щебня, песка и битума. Все материалы, которые используются в ремонте дорог, проходят входной контроль качества в лаборатории. Дорожные организации обеспечены дорожно-строительной техникой, оборудованием, транспортными средствами и горюче-смазочными материалами, заявили в комитете.

В преддверии сезона в регионе ведется подготовка запуска асфальтобетонных заводов. Обновлено оборудование на нескольких заводах ГБУ ПО «Псковавтодор», которые изготавливают асфальтобетон, соответствующий современным стандартам качества и ГОСТа. Многие подрядные организации также имеют свои асфальтобетонные заводы, которые проходят подготовку к эксплуатации.

В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Псковской области планируется привести в нормативное состояние более 169 км автомобильных дорог общего пользования. Среди них около 150 км на трассах регионального значения и более 19 км автомобильных дорог и улично-дорожной сети местного значения. 

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