Круглый стол по истории Пушкиногорья открылся в «Михайловском»

11:46, 07 апреля 2023, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» начал работу XIII круглый стол «Краеведение, история и археология Пушкиногорья» памяти замечательного музейщика, историка и краеведа, педагога, специалиста по охране памятников М. Е. Васильева. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Традиционно на сегодняшнем заседании идёт речь об отдельных моментах из истории Святогорья, которые могут быть полезными при работе с экскурсантами, при подготовке экспозиций и проч. Среди уже озвученных материалов — информация о некоторых страницах истории Святогорского монастыря и его настоятелей в XVI—XVII веках (докладчик Яков Рабинович, кандидат исторических наук, доцент Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского), об отдельных пушкинских местах Пскова при губернаторе Адеркасе (докладчик Игорь Лагунин, действительный член Академии архитектурного наследия, Псков), о работе над новыми жерновами для действующей водяной мельницы в музейном комплексе в деревне Бугрово (докладчик Денис Виноградов, хранитель Музея-мельницы, Пушкинский заповедник).

Круглый стол памяти М. Е. Васильева в «Михайловском» продолжает свою работу.

Материалы круглого стола памяти М. Е. Васильева в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» будут изданы в одном из последующих выпусков научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана». Напомним, что эта книжная серия выходит в свет силами музея с 1996 года.