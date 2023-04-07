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Общество

День открытых дверей пройдет в Псковском филиале университета ФСИН

День открытых дверей пройдет в Псковском филиале университета ФСИН России 15 апреля в 10:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

У будущих абитуриентов будет возможность встретиться с руководством филиала университета и узнать об истории и структуре образовательной организации.

В академии отметили, что гости смогут получить ответы на волнующие вопросы об особенностях поступления на места за счет средств федерального бюджета в 2023 году. Для участников мероприятия будет организована обзорная экскурсия по территории филиала, где можно будет посмотреть на учебные аудитории, библиотеку и спортивный зал.

Псковский филиал Университета ФСИН России расположен по адресу: город Псков, Зональное шоссе, 28.

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