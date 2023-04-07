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Общество

Уничтожение борщевика осложняют бесхозные земли - Николай Романов

Что осложняет процесс борьбы с борщевиком в Псковской области, на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов.

Он подчеркнул, что с борщевиком бороться трудно из-за того, что много земель брошено и никому не принадлежит. «По сути, деньги вкладывать мы туда не имеем права», — пояснил он и отметил хорошую работу дорожников с сорняком. 

Николай Романов также подчеркнул, что программа Минсельхоза по борьбе с борщевиков сама по себе очень хорошая, но имеются проблемы в части её реализации. «Так считают почти все регионы. Раньше, когда нам давали деньги, нам их давали на определенные территорию, на определенную площадь. Мы могли сами решать, куда кому и сколько выделять. Сейчас всё централизовано: деньги дают хозяйствам. Они окрашены, и мы не можем их перераспределить», — сообщил он и пояснил, что кому-то для борьбы с борщевиков нужно больше средств, чем выделяют, а кому-то меньше.

Он выразил надежду, что в этом году специалисты проанализируют ситуацию и вернут старую систему.

Также Николай Романов отметил, что площадь распространения борщевика и его количество в Псковской области не уменьшается. 

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