Услуги стоматологов обсудят в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове

12:16, 07 апреля 2023, ПАИ

Услуги стоматологов обсудят в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Программа «Анамнез» выйдет в эфир сегодня, в 14:00. Собеседником ведущих Алёны Комаровой и Ларисы Малковой станет заместитель главного врача Псковской областной стоматологической поликлиники Екатерина Горбачева.

Специалист расскажет, почему люди страдают от проблем с зубами, как выбрать хорошую зубную пасту, заразен ли кариес, надо ли удалять «восьмерки», а также ответит на вопрос, чем чреват неправильный прикус.