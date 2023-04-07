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Общество

Услуги стоматологов обсудят в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове

Услуги стоматологов обсудят в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Программа «Анамнез» выйдет в эфир сегодня, в 14:00. Собеседником ведущих Алёны Комаровой и Ларисы Малковой станет заместитель главного врача Псковской областной стоматологической поликлиники Екатерина Горбачева.

Специалист расскажет, почему люди страдают от проблем с зубами, как выбрать хорошую зубную пасту, заразен ли кариес, надо ли удалять «восьмерки», а также ответит на вопрос, чем чреват неправильный прикус.

 

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