Минобрнауки выдало сертификат на квартиру доценту ПсковГУ

12:18, 07 апреля 2023, ПАИ

Министерство науки и высшего образования РФ одобрило выдачу государственного жилищного сертификата по заявке кандидата педагогических наук, доцента ПсковГУ, сотрудника научно-образовательной лаборатории «Социогуманитарная регионика» Маи Муратовой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Специалист вуза стала участницей мероприятий по обеспечению жильем молодых ученых ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».