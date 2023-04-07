Минобрнауки выдало сертификат на квартиру доценту ПсковГУ
Министерство науки и высшего образования РФ одобрило выдачу государственного жилищного сертификата по заявке кандидата педагогических наук, доцента ПсковГУ, сотрудника научно-образовательной лаборатории «Социогуманитарная регионика» Маи Муратовой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.
Специалист вуза стала участницей мероприятий по обеспечению жильем молодых ученых ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
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07 апреля 2023
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