Мобильный планетарий организуют 9 апреля в великолукском музее
Культурно-просветительские мероприятия с посещением мобильного планетария пройдут 9 апреля в 12:00 и 14:00 в Мемориальном музее-усадьбе С.В. Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
В планетарии будут проводить сеансы показа астрономических фильмов о звездах, планетах, галактиках, туманностях, созвездиях, спутниках, космических кораблях, орбитальных станциях.
«В преддверии Дня космонавтики сотрудники музея-усадьбы приглашают посетить мобильный планетарий, окунуться в атмосферу космических путешествий и прикоснуться к астрономической науке, став на шаг ближе к познанию личности выдающейся Софьи Ковалевской. Планетарий находится в одном из залов главного усадебного дома. Внутри купола на 360 градусов проецируется изображение», — рассказали сотрудники музея.
Телефон для записи и справок +78115329523.