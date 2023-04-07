Способы коррекции осанки у младших школьников рассмотрят на вебинаре в ПсковГУ

12:32, 07 апреля 2023, ПАИ

Служба семейного консультирования «Содействие» приглашает родителей, законных представителей детей, а также всех, кто хочет взять на воспитание приёмного ребёнка, принять участие в бесплатном вебинаре на тему «Нарушения осанки у младших школьников: причины, пути профилактики и коррекции». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службу ПсковГУ.

«Осанка является комплексным показателем здоровья младших школьников, и любое незначительное нарушение может иметь серьезные последствия, - отметили специалисты «Содействия». - По последним данным, распространенность нарушений осанки у младших школьников находится в диапазоне 68–94%. Отсутствие своевременной профилактики и коррекции нарушений осанки в младшем школьном возрасте в будущем приводит к более серьёзным проблемам со здоровьем».

Встреча пройдет 14 апреля в 17:00 под руководством старшего преподавателя кафедры физической культуры и здоровьесбережения Елены Карпенко и доцента кафедры физической культуры и здоровьесбережения Артема Момента.

В ходе вебинара участники обсудят влияние осанки на положение, развитие, состояние и функцию различных органов и систем тела человека, разберут разновидности нарушений осанки и причины их возникновения, а также рассмотрят пути профилактики и коррекции сколиотической осанки. Записаться на лекцию можно по ссылке.

Напомним, служба семейного консультирования «Содействие» создана в ПсковГУ при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках национального проекта «Образование», федерального проекта «Современная школа».