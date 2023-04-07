«Газпром газораспределение Псков» заплатит штраф за нарушение сроков подключения газа

13:07, 07 апреля 2023, ПАИ

УФАС оштрафовало АО «Газпром газораспределение Псков» на 1 миллион рублей за неисполнение своих обязательств по 11 договорам по техприсоединению домовладений к газовым сетям, сообщили в пресс-службе Псковского УФАС России.

Штраф был назначен после внеплановой проверки, проведённой специалистами УФАС по требованию прокуратуры Псковской области. Жалобу на нарушение правил подключения к газовым сетям в адрес надзорного ведомства направили жители Псковской области.

Согласно правилам подключения к газовым сетям, срок присоединения определяется программой газификации, действующей в регионе, и не должен выходить за пределы 2022 года.

Исключение составляют случаи, когда для подключения необходимо увеличить пропускную способность газовых сетей, или если сети будут проложены после 2022 года. Антимонопольная служба выявила, что препятствий для исполнения обязательств у сетевой компании не было.

В результате за нарушение законных прав потребителей газа компании придётся заплатить штраф, отметили в УФАС.