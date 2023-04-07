Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Газпром газораспределение Псков» заплатит штраф за нарушение сроков подключения газа

УФАС оштрафовало АО «Газпром газораспределение Псков» на 1 миллион рублей за неисполнение своих обязательств по 11 договорам по техприсоединению домовладений к газовым сетям, сообщили в пресс-службе Псковского УФАС России.

Штраф был назначен после внеплановой проверки, проведённой специалистами УФАС по требованию прокуратуры Псковской области. Жалобу на нарушение правил подключения к газовым сетям в адрес надзорного ведомства направили жители Псковской области.

Согласно правилам подключения к газовым сетям, срок присоединения определяется программой газификации, действующей в регионе, и не должен выходить за пределы 2022 года.

Исключение составляют случаи, когда для подключения необходимо увеличить пропускную способность газовых сетей, или если сети будут проложены после 2022 года. Антимонопольная служба выявила, что препятствий для исполнения обязательств у сетевой компании не было.

В результате за нарушение законных прав потребителей газа компании придётся заплатить штраф, отметили в УФАС.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 апреля 2023

У переболевших коронавирусом псковичей находят серьёзные проблемы с внутренними органами
07 апреля 2023

«Газпром газораспределение Псков» заплатит штраф за нарушение сроков подключения газа
07 апреля 2023

Псковскому музею передали в дар портрет Римского-Корсакова
07 апреля 2023

Услуги стоматологов обсудят в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове
07 апреля 2023

Уничтожение борщевика осложняют бесхозные земли - Николай Романов
07 апреля 2023

День открытых дверей пройдет в Псковском филиале университета ФСИН
07 апреля 2023

В Псковской области готовятся к старту дорожного сезона в конце апреля
07 апреля 2023

Межрегиональный слёт молодых реставраторов пройдёт в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...