Косуля, волк и лисица попали в фотоловушку Полистовского заповедника
Фотомониторинг крупных и средних млекопитающих проводит научный отдел Полистовского государственного природного заповедника в охранной зоне. Уникальные кадры косули, волка и лисицы, которые попали в фотоловушку, опубликовали в группе заповедника в соцсети «ВКонтакте».
Кроме того, весенний период - это еще и время мониторинговых мероприятий по измерению глубины промерзания и оттаивания болота, снегомерных съемок. В Полистовском заповеднике запечатлели и этот процесс.
«Весна наступает решительно!» - отметили сотрудники Полистовского заповедника.
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