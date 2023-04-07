Косуля, волк и лисица попали в фотоловушку Полистовского заповедника

19:11, 07 апреля 2023, ПАИ

Фотомониторинг крупных и средних млекопитающих проводит научный отдел Полистовского государственного природного заповедника в охранной зоне. Уникальные кадры косули, волка и лисицы, которые попали в фотоловушку, опубликовали в группе заповедника в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, весенний период - это еще и время мониторинговых мероприятий по измерению глубины промерзания и оттаивания болота, снегомерных съемок. В Полистовском заповеднике запечатлели и этот процесс.

«Весна наступает решительно!» - отметили сотрудники Полистовского заповедника.