У переболевших коронавирусом псковичей находят серьёзные проблемы с внутренними органами
У переболевших коронавирусом псковичей находят серьёзные проблемы с внутренними органами, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.
«На основании углубленной диспансеризации установлено, что у непривитых преобладают массовые поражения сосудов сердца, органов брюшной полости, в частности - поражения печени, почек. Поэтому важно защитить свое здоровье, поставить прививку и пройти повторный курс вакцинации», - заявили в комитете.
На прошлой неделе уровень заболеваемости коронавирусом в Псковской области снизился на 23% и составил 286 случаев.
У переболевших коронавирусом псковичей находят серьёзные проблемы с внутренними органами
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