У переболевших коронавирусом псковичей находят серьёзные проблемы с внутренними органами

13:54, 07 апреля 2023, ПАИ

У переболевших коронавирусом псковичей находят серьёзные проблемы с внутренними органами, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

«На основании углубленной диспансеризации установлено, что у непривитых преобладают массовые поражения сосудов сердца, органов брюшной полости, в частности - поражения печени, почек. Поэтому важно защитить свое здоровье, поставить прививку и пройти повторный курс вакцинации», - заявили в комитете.

На прошлой неделе уровень заболеваемости коронавирусом в Псковской области снизился на 23% и составил 286 случаев.