Фигуристы Александра Трусова и Марк Кондратюк опубликовали фото с прогулки по Пскову

18:05, 07 апреля 2023, ПАИ

Звезды фигурного катания Александра Трусова и Марк Кондратюк, прибывшие в Псков в рамках участия в ледовом шоу Евгения Плющенко «Русские сезоны», прогулялись по улицам города и оценили его достопримечательности. О своей прогулке спортсмены рассказали в соцсети «ВКонтакте».

Гости посетили одно из знаковых мест - Псковский музей-заповедник. Вместе с музейщиками они прошлись по залам Поганкиных палат и осмотрели выставки, которые там располагаются.

Кроме того, фотографии весеннего Пскова с видами ансамбля Кремля, Троицкого собора, набережной Великой и Псковы опубликовал в своих соцсетях Марк Кондратюк.



