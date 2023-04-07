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Спорт

Фигуристы Александра Трусова и Марк Кондратюк опубликовали фото с прогулки по Пскову

Звезды фигурного катания Александра Трусова и Марк Кондратюк, прибывшие в Псков в рамках участия в ледовом шоу Евгения Плющенко «Русские сезоны», прогулялись по улицам города и оценили его достопримечательности. О своей прогулке спортсмены рассказали в соцсети «ВКонтакте».

Гости посетили одно из знаковых мест - Псковский музей-заповедник. Вместе с музейщиками они прошлись по залам Поганкиных палат и осмотрели выставки, которые там располагаются. 

Фото: Псковский государственный музей-заповедник

Кроме того, фотографии весеннего Пскова с видами ансамбля Кремля, Троицкого собора, набережной Великой и Псковы опубликовал в своих  соцсетях Марк Кондратюк. 

Фото здесь и далее: Марк Кондратюк


 

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