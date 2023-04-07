ФОТОФАКТ Музейный аист
Фотографиями музейного аиста Васи и его подруги поделились с псковичами музейщики. Фотографию они опубликовали в группе музея-усадьбы Николая Андреевича Римского-Корсакова в соцсети «ВКонтакте».
«Теперь наш Вася не один. Прилетела его подруга. Ждем птенцов!» — отметили в музее.
Аист Вася — постоянный житель территории музея-усадьбы Н. А. Римского-Корсакова в Любенске. Каждую весну после зимовки в теплых краях он возвращается в свое гнездо и выводит со своей партнёршей птенцов.
Прошлым летом аистиная семья вывела трёх птенцов. «Гуляют в окрестностях музея, машин не боятся. А один такой же любознательный, как и папа. Подлетает к нам очень близко, стоит и смотрит, что мы делаем!» — писали прошлым летом сотрудники музея.
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