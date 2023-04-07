ФОТОФАКТ Музейный аист

14:27, 07 апреля 2023, ПАИ

Фотографиями музейного аиста Васи и его подруги поделились с псковичами музейщики. Фотографию они опубликовали в группе музея-усадьбы Николая Андреевича Римского-Корсакова в соцсети «ВКонтакте».

«Теперь наш Вася не один. Прилетела его подруга. Ждем птенцов!» — отметили в музее.

Аист Вася — постоянный житель территории музея-усадьбы Н. А. Римского-Корсакова в Любенске. Каждую весну после зимовки в теплых краях он возвращается в свое гнездо и выводит со своей партнёршей птенцов.

Прошлым летом аистиная семья вывела трёх птенцов. «Гуляют в окрестностях музея, машин не боятся. А один такой же любознательный, как и папа. Подлетает к нам очень близко, стоит и смотрит, что мы делаем!» — писали прошлым летом сотрудники музея.