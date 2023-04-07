Газете «Земля новоржевская» исполнилось 105 лет

14:34, 07 апреля 2023, ПАИ

Газете «Земля новоржевская» исполнилось 105 лет. Первый номер тогда еще уездной газеты «Непогасимое пламя (революции)» вышел в свет в апреле 1918 года.

«Юбилей печатной газеты - это общий праздник. Мы от всей души поздравляем наших уважаемых ветеранов, преданных читателей, внештатных авторов, социальных партнеров», - отметили сотрудники газеты «Земля новоржевская».

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«Мы выражаем слова благодарности за помощь и поддержку правительству Псковской области, руководству нашей организации в лице Ирины Валентиновны Федоровой, главам волостей Новоржевского района, всем, кто помогает редакции бескорыстно и откликается на наши просьбы», - отметили сотрудники газеты «Земля новоржевская».

В 1930 году газета «Непогасимое пламя (революции)» была переименована в «Путь колхозника». С 1957 года районная газета стала именоваться «Зарей», а с 1962 по 1963 год она выходила под названием «Сельская новь».

Потом название газеты снова было изменено, теперь уже на «Знамя труда». Так газета называлась до 1991 года, а с 3 марта 1992 года и по сей день районная газета выходит под названием «Земля новоржевская».

В 60-80-е годы прошлого столетия в штат редакции входило около 20 человек, подготовкой материалов занимались несколько отделов. Сейчас в редакции трудится три человека.