Съезд реготделения РСПП проходит в Пскове

15:06, 07 апреля 2023, ПАИ

Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей Псковской области проходит в «Точке кипения» в ПсковГУ сегодня, 7 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Более 60 представителей бизнеса, профильных комитетов правительства Псковской области, учреждений среднего профессионального и высшего образования на протяжении целого дня будут искать пути решения различных вопросов, которые беспокоят промышленников и предпринимателей. В работе съезда также принимают участие руководитель НО РСПППО, депутат Госдумы Александр Козловский, заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Сегодня участники съезда обсудят итоги работы региональной промышленности за 2022 год, региональные меры поддержки на 2023 год, а также возможности для малого и среднего бизнеса.

«Хочу пожелать стойкости, ведь трудности будут», – обратилась к собравшимся Нинель Салагаева. Также она зачитала приветственный адрес от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.