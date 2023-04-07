В Госавтоинспекции Пскова назвали самый аварийный день недели

15:31, 07 апреля 2023, ПАИ

Наиболее аварийно опасным днем недели в первом квартале 2023 года в Пскове стал вторник, сообщили Псковскому агентству информации в управлении Госавтоинспекции УМВД России по городу.

В среднем в этот день происходило порядка семи ДТП. В течение суток наибольшее число ДТП происходило с 12:00 до 15:00 и с 18:00 до 21:00.

«Причинами высоких показателей аварийности являются возникающие в эти часы пиковые транспортные нагрузки, большое количество транспорта и пешеходов на улицах города», — пояснили в ведомстве.