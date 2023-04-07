В Госавтоинспекции Пскова назвали самый аварийный день недели
Наиболее аварийно опасным днем недели в первом квартале 2023 года в Пскове стал вторник, сообщили Псковскому агентству информации в управлении Госавтоинспекции УМВД России по городу.
В среднем в этот день происходило порядка семи ДТП. В течение суток наибольшее число ДТП происходило с 12:00 до 15:00 и с 18:00 до 21:00.
«Причинами высоких показателей аварийности являются возникающие в эти часы пиковые транспортные нагрузки, большое количество транспорта и пешеходов на улицах города», — пояснили в ведомстве.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
07 апреля 2023
У переболевших коронавирусом псковичей находят серьёзные проблемы с внутренними органами
07 апреля 2023
«Газпром газораспределение Псков» заплатит штраф за нарушение сроков подключения газа