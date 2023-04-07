Две улицы и зооприют газифицированы в Пскове

16:05, 07 апреля 2023, ПАИ

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» построили в областном центре газопровод протяженностью около одного километра. Возможность подключиться к природному газу получили девять домовладений на улицах Широкой и Ленинградской, а также зооприют. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ООО «Газпром газораспределение Псков».

«До границ шести земельных участков в рамках договоров построены газовые сети, мы приступаем к строительству внутренних сетей и монтажу внутридомового оборудования. В скором времени отапливать дома станет экономичнее. Газификация обеспечит комфортные условия для работы приюта», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников.