Псковский суд оставил без изменений приговор главе Палкинского района

17:09, 07 апреля 2023, ПАИ

Глава Палкинского района Евгений Седов признан виновным в совершении покушения на мошенничество. Приговор Печорского районного суда в отношении главы района вступил в силу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Апелляционной инстанцией Псковского областного суда оставлен без изменения приговор Печорского районного суда от 26 января 2023 года, которым глава Палкинского района Евгений Седов признан виновным в совершении покушения на мошенничество путем предоставления документов на оплату работ, которые были выполнены иным лицом, двух эпизодов превышения должностных полномочий, связанных с подписанием актов приема выполненных работ по муниципальным контрактам без их фактического завершения.

По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний суд назначил наказание в виде принудительных работ на срок 3 года с удержанием из заработной платы осужденного 10% в доход государства.