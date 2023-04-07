Вышел в эфир 107-й выпуск «Псковского телеграма»

18:32, 07 апреля 2023, ПАИ

107-й выпуск «Псковского телеграма» вышел в эфир сегодня, 7 апреля.

Эпопея с паводком в Псковской области завершается, правда, под конец дело буквально «пахло керосином». До Дней пушкинской поэзии осталось пару месяцев, организаторы вовсю ищут хедлайнера на главную сцену в Михайловском. Областная больница начинает оказывать новые услуги, но при чем тут куры? И, наконец, некоторые Телеграм-каналы, верещат, словно мартовские коты, и пытаются метить территорию. Обо всем этом — в очередном, 107 выпуске «Псковского телеграма» поговорят ведущие проекта Александр Машкарин и Надежда Назаренко.

Кроме того, в центре внимания в выпуске будут трагедия на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, а также история о том, как русским и белорусам сперва показали их место в Литве, а потом дали сахарок.

«Псковский телеграм» - еженедельный видеопроект Псковского агентства информации о темах, обсуждаемых в региональном и федеральном Телеграм-пространстве. Очередной выпуск выйдет сегодня, 17 марта, в 18:00 на сайте ПАИ, в 18:30 — в эфире телеканала «Первый Псковский».