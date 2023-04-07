Андрей Турчак направил в псковский парламент отчёт о работе в 2022 году

16:53, 07 апреля 2023, ПАИ

Отчёт о работе сенатора Андрея Турчака в 2022 году поступил в Псковское областное Собрание депутатов и размещён на официальном сайте законодательного органа. Документ состоит из нескольких тематических блоков и дополнен приложением с перечнем законодательных инициатив. Во вступительной части Андрей Турчак выразил отдельную благодарность жителям Псковской области, губернатору Михаилу Ведерникову, депутатам регионального парламента и своей команде. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Сенатор отдельно рассказал о помощи фронту и поддержке участников специальной военной операции, о поддержке жителей Донбасса и других освобождённых территорий, о приоритетах законодательной работы, о работе Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации и Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации. Три блока посвящены Псковской области: Андрей Турчак выделил реализацию социальных проектов, газификацию и работу с обращениями граждан. Завершает отчёт раздел о деятельности Фонда памяти 6-й роты.

В 2022 году Андрей Турчак вместе с сенаторами и депутатами Госдумы подготовил и внёс на рассмотрение 31 законопроект, 21 из них и ещё три инициативы 2021 года уже получили поддержку. Кроме того, псковский сенатор выступил автором 60 уже принятых поправок к действующим федеральным законам.

«Мой принцип заключается в том, что чужих проблем не существует, – отметил Андрей Турчак в заключительной части отчёта. – Все жалобы, просьбы и вопросы, с которыми ко мне обращаются граждане, будут услышаны и решены. Вместе мы справляемся с очень сложными задачами. Против России ведётся настоящая война. Вместе мы победим и отстоим своё право строить свою мирную жизнь на принципах независимости. Не сомневаюсь, мы добьёмся всех поставленных целей».

Напомним, Андрей Турчак представляет в Совете Федерации Псковский регион и делегирован в верхнюю палату российского парламента решением Псковского областного Собрания. Сенатор участвовал в выборах в 2021 году в составе общеобластной части списка партии «Единая Россия».