Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Андрей Турчак направил в псковский парламент отчёт о работе в 2022 году

Отчёт о работе сенатора Андрея Турчака в 2022 году поступил в Псковское областное Собрание депутатов и размещён на официальном сайте законодательного органа. Документ состоит из нескольких тематических блоков и дополнен приложением с перечнем законодательных инициатив. Во вступительной части Андрей Турчак выразил отдельную благодарность жителям Псковской области, губернатору Михаилу Ведерникову, депутатам регионального парламента и своей команде. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Сенатор отдельно рассказал о помощи фронту и поддержке участников специальной военной операции, о поддержке жителей Донбасса и других освобождённых территорий, о приоритетах законодательной работы, о работе Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации и Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации. Три блока посвящены Псковской области: Андрей Турчак выделил реализацию социальных проектов, газификацию и работу с обращениями граждан. Завершает отчёт раздел о деятельности Фонда памяти 6-й роты.

В 2022 году Андрей Турчак вместе с сенаторами и депутатами Госдумы подготовил и внёс на рассмотрение 31 законопроект, 21 из них и ещё три инициативы 2021 года уже получили поддержку. Кроме того, псковский сенатор выступил автором 60 уже принятых поправок к действующим федеральным законам.

«Мой принцип заключается в том, что чужих проблем не существует, – отметил Андрей Турчак в заключительной части отчёта. – Все жалобы, просьбы и вопросы, с которыми ко мне обращаются граждане, будут услышаны и решены. Вместе мы справляемся с очень сложными задачами. Против России ведётся настоящая война. Вместе мы победим и отстоим своё право строить свою мирную жизнь на принципах независимости. Не сомневаюсь, мы добьёмся всех поставленных целей».

Напомним, Андрей Турчак представляет в Совете Федерации Псковский регион и делегирован в верхнюю палату российского парламента решением Псковского областного Собрания. Сенатор участвовал в выборах в 2021 году в составе общеобластной части списка партии «Единая Россия».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 апреля 2023

Вышел в эфир 107-й выпуск «Псковского телеграма»

07 апреля 2023

Псковички отправят пасхальные куличи военнослужащим в зону СВО
07 апреля 2023

Псковичам напомнили о запрете складирования автошин на контейнерных площадках
07 апреля 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ Праздник благой вести
07 апреля 2023

Как правильно выбрать зубную щётку, объяснили псковичам
07 апреля 2023

В Пскове начался ямочный ремонт дорог
07 апреля 2023

Андрей Турчак направил в псковский парламент отчёт о работе в 2022 году
07 апреля 2023

Об ограничениях при бесплатном посещении стоматолога рассказала псковский врач

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...