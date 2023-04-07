ПсковГУ проведет серию вебинаров по воспитанию детей

17:15, 07 апреля 2023, ПАИ

Служба семейного консультирования «Содействие» ПсковГУ проведет серию бесплатных вебинаров в рамках Недели повышения родительской компетентности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Встречи пройдут с 24 по 28 апреля в формате вебинаров. К участию в вебинарах приглашают родителей, законных представителей детей, а также всех, кто хочет взять приемного ребенка на воспитание.

Расписание:

24 апреля в 14:00 – «Экология языка»: правила эффективного детско-родительского общения. 9 секция. Внутрисемейные отношения с ребенком.

24 апреля в 18:00 – «Мир профессий будущего».

24 апреля в 20:00 – «Поможем ребенку определиться с выбором будущей профессии».

25 апреля в 18:00 – «Мифы и реальность воспитания детей в новой нормальности: факты, рекомендации, практика, родителям».

26 апреля в 16:00 – «Речевые нарушения и их последствия».

26 апреля в 18:00 – «Маркеры игрового пространства ребёнка: сигналы помощи».

27 апреля в 14:00 – «#PRO финансовую безопасность в цифровом пространстве, или Как «не купить кота в мешке?».

28 апреля в 12:00 – «Организация домашнего пространства для детей раннего возраста».

Все мероприятия бесплатные. Зарегистрироваться на вебинар можно здесь.

Напомним, служба семейного консультирования «Содействие» создана в ПсковГУ при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках национального проекта «Образование», федерального проекта «Современная школа».