ПсковГУ проведет серию вебинаров по воспитанию детей
Служба семейного консультирования «Содействие» ПсковГУ проведет серию бесплатных вебинаров в рамках Недели повышения родительской компетентности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.
Встречи пройдут с 24 по 28 апреля в формате вебинаров. К участию в вебинарах приглашают родителей, законных представителей детей, а также всех, кто хочет взять приемного ребенка на воспитание.
Расписание:
- 24 апреля в 14:00 – «Экология языка»: правила эффективного детско-родительского общения. 9 секция. Внутрисемейные отношения с ребенком.
- 24 апреля в 18:00 – «Мир профессий будущего».
- 24 апреля в 20:00 – «Поможем ребенку определиться с выбором будущей профессии».
- 25 апреля в 18:00 – «Мифы и реальность воспитания детей в новой нормальности: факты, рекомендации, практика, родителям».
- 26 апреля в 16:00 – «Речевые нарушения и их последствия».
- 26 апреля в 18:00 – «Маркеры игрового пространства ребёнка: сигналы помощи».
- 27 апреля в 14:00 – «#PRO финансовую безопасность в цифровом пространстве, или Как «не купить кота в мешке?».
- 28 апреля в 12:00 – «Организация домашнего пространства для детей раннего возраста».
Все мероприятия бесплатные. Зарегистрироваться на вебинар можно здесь.
Напомним, служба семейного консультирования «Содействие» создана в ПсковГУ при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках национального проекта «Образование», федерального проекта «Современная школа».
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