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Общество

Псковичам напомнили о запрете складирования автошин на контейнерных площадках

Проверку более 100 контейнерных площадок в день проводят менеджеры территориального отдела филиала ООО «Экопром» в рамках ежедневного надзора за состоянием контейнерных площадок. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков».

В ходе рабочей поездки территориальный менеджер Наталья Федорова установила множественные факты складирования автомобильных шин на площадках, а это оказывает негативное влияние на окружающую среду и здоровье человека.

  • Складирование автомобильных шин на площадках
    Фото: «Мехуборка Псков»
  • Складирование автомобильных шин на площадках
    Фото: «Мехуборка Псков»
  • Складирование автомобильных шин на площадках
    Фото: «Мехуборка Псков»
  • Складирование автомобильных шин на площадках
    Фото: «Мехуборка Псков»
  • Складирование автомобильных шин на площадках
    Фото: «Мехуборка Псков»

«Автомобильные шины не относятся к ТКО и подлежат утилизации специализированными организациями, осуществляющими данный вид деятельности и имеющими соответствующую лицензию», - отмечается в сообщении.

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