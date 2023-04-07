Псковичам напомнили о запрете складирования автошин на контейнерных площадках
Проверку более 100 контейнерных площадок в день проводят менеджеры территориального отдела филиала ООО «Экопром» в рамках ежедневного надзора за состоянием контейнерных площадок. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков».
В ходе рабочей поездки территориальный менеджер Наталья Федорова установила множественные факты складирования автомобильных шин на площадках, а это оказывает негативное влияние на окружающую среду и здоровье человека.
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Фото: «Мехуборка Псков»
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Фото: «Мехуборка Псков»
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Фото: «Мехуборка Псков»
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Фото: «Мехуборка Псков»
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Фото: «Мехуборка Псков»
«Автомобильные шины не относятся к ТКО и подлежат утилизации специализированными организациями, осуществляющими данный вид деятельности и имеющими соответствующую лицензию», - отмечается в сообщении.
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