Обладательница премии «Народное признание» получила статус посла гостеприимства Псковской области

17:00, 07 апреля 2023, ПАИ

В 75 регионах России выбраны 110 официальных представителей главного конкурса страны «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Лицом проекта в Псковской области стала великолучанка Анастасия Князькова, сообщает Luki-News.

В ближайший год послам гостеприимства предстоит развивать региональные туристические сообщества, взаимодействуя с государственными и бизнес-структурами, общественными организациями, содействовать развитию туристической привлекательности субъектов страны.

Напомним, что владелица гостевого дома для людей с ограниченными возможностями «Ласточкин сад» Анастасия Князькова в этом году получила премию «Народное признание» в номинации «Бизнесмен года».