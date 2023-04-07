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Общество

Обладательница премии «Народное признание» получила статус посла гостеприимства Псковской области

В 75 регионах России выбраны 110 официальных представителей главного конкурса страны «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Лицом проекта в Псковской области стала великолучанка Анастасия Князькова, сообщает Luki-News.

В ближайший год послам гостеприимства предстоит развивать региональные туристические сообщества, взаимодействуя с государственными и бизнес-структурами, общественными организациями, содействовать развитию туристической привлекательности субъектов страны.

Напомним, что владелица гостевого дома для людей с ограниченными возможностями «Ласточкин сад» Анастасия Князькова в этом году получила премию «Народное признание» в номинации «Бизнесмен года». 

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