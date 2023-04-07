В Пскове начался ямочный ремонт дорог

17:21, 07 апреля 2023, ПАИ

Коммунальные дорожные машины, заправленные водой, вышли на обеспыливание улиц Пскова со вчерашнего дня. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Кроме того, начался ямочный ремонт струйно-инъекционным методом. «Таким способом устраняем дефекты в рамках содержания дорог», - пояснил Борис Елкин.

«На очереди восстановление изношенного покрытия картами. Асфальтовые заводы начинают работать. Начинаем во вторник с улицы Западной», - рассказал глава Пскова.