Офис врача в селе Ямм Гдовского района отремонтируют в 2025 году

19:27, 07 апреля 2023, ПАИ

Офис врача в селе Ямм Гдовского района отремонтируют в 2025 году в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Об этом сообщается в Telegram-канале комитета по здравоохранению Псковской области.

«В социальных сетях в пабликах Гдовского района появилась информация о ненадлежащем состоянии офиса врача общей практики в селе Ямм. Комитет по здравоохранению Псковской области в курсе данной ситуации. Зданию, в котором расположен офис врача, требуется полный капитальный ремонт», — отмечается в сообщении.

В комитете уточнили, что финансирование на эти цели уже заложено.