Владимир Путин поручил перенести празднование Дня молодёжи на последнюю субботу июня

19:55, 07 апреля 2023, ПАИ

Президент России Владимир Путин поручил перенести празднование Дня молодёжи с 27 июня на последнюю субботу июня, сообщает пресс-служба Кремля.

«Администрации Президента Российской Федерации обеспечить перенос празднования Дня молодёжи с 27 июня на последнюю субботу июня», — говорится в сообщении, пишет РИА Новости.

Отмечается, что доклад нужно предоставить до 1 мая. Ответственным назначен первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

День молодёжи России ежегодно отмечается 27 июня. Праздник был учреждён распоряжением президента РФ от 24 июня 1993 года.