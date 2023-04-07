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Общество

Владимир Путин поручил перенести празднование Дня молодёжи на последнюю субботу июня

Президент России Владимир Путин поручил перенести празднование Дня молодёжи с 27 июня на последнюю субботу июня, сообщает пресс-служба Кремля.

«Администрации Президента Российской Федерации обеспечить перенос празднования Дня молодёжи с 27 июня на последнюю субботу июня», — говорится в сообщении, пишет РИА Новости.

Отмечается, что доклад нужно предоставить до 1 мая. Ответственным назначен первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

День молодёжи России ежегодно отмечается 27 июня. Праздник был учреждён распоряжением президента РФ от 24 июня 1993 года.

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