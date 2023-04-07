Владимир Путин поручил подумать о включении в школьную программу советских писателей

20:58, 07 апреля 2023, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству просвещения России рассмотреть вопрос о включении в программы общего образования созданные советскими писателями литературные произведения, формирующие историческое сознание молодежи. Это следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля.

«Минпросвещения России рассмотреть вопрос о включении созданных советскими писателями художественных литературных произведений, формирующих историческое сознание молодого поколения, в федеральные основные общеобразовательные программы (федеральные рабочие программы по учебным предметам «Литературное чтение» и «Литература», федеральную рабочую программу воспитания и федеральный календарный план воспитательной работы)», - следует из поручений, пишет ТАСС.

Ответственным за исполнение поручения назначен глава министерства Сергей Кравцов. Доклад необходимо представить до 31 августа текущего года.

В январе на встрече с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда Владимир Путин заявлял, что считает необходимым рассмотреть вопрос о возвращении в обязательную школьную программу ряда произведений советских классиков, включая Александра Фадеева, Константина Симонова и других.