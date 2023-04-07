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Общество

В Госдуму внесён законопроект о пожизненном заключении за госизмену

В Госдуму внесли законопроект, предполагающий пожизненное лишение свободы за государственную измену, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Мы предлагаем установить пожизненное лишение свободы за государственную измену», — написал Василий Пискарев в своём Telegram-канале, сообщает «Интерфакс».

В целом поправки в Уголовный кодекс РФ, поддержанные всеми фракциями, касаются ужесточения ответственности за терроризм. Они подготовлены к уже принятому в первом чтении законопроекту, «что позволит рассмотреть их оперативно», отметил Василий Пискарев.

Также по статье 205 УК РФ («Террористический акт») максимальный срок за совершение устрашающих действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране, предложено увеличить до двадцати лет лишения свободы (сейчас — 15 лет); по статье 205.1 («Содействие террористической деятельности») минимальный порог наказания за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений может вырасти до семи лет (сейчас — от 5 до 15 лет).

В свою очередь минимальное наказание за пособничество предлагается увеличить с 10 до 12 лет (максимальный срок по данной статье — до 20 лет); по статье 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нём») участникам террористических сообществ будет грозить от 10 до 15 лет лишения свободы (действует от 5 до 10 лет); по статье 281 («Диверсия») предложено ужесточить наказание за действия, направленные на повреждение объектов транспортной инфраструктуры и жизнеобеспечения населения, а равно на нанесение вреда здоровью людей в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны, до 20 лет лишения свободы (сейчас — 15 лет); по статье 361 («Акт международного терроризма») наказание может вырасти от 12 лет вплоть до пожизненного (сейчас — от 10 лет).

Увеличение порогов наказания предусматривает его отбывание в учреждениях с особым режимом заключения, также право на условно-досрочное освобождение у тех, кто осуждён пожизненно, появляется не раньше, чем через 25 лет и при условии примерного поведения.

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